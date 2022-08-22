القبض على شخص بحوزته 31.4 كيلوجراماً من مادة الحشيش

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المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة بدر، بحوزته (31.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبته.

وأُوقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.

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Source almnatiq

