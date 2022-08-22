النصر يُجدد مفاوضاته لضم البرازيلي ” ريبيرو”

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كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن تجديد إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر اهتمتمها بضم لاعب نادي فلامينغو، البرازيلي إيفرتون ريبيرو.

وأوضحت صحيفة “somosfanaticos”، أن النصر يجهز عرضًا خلال الأيام المقبلة لتقديمه إلى اللاعب، وسيكون أكبر من الذي قُدم له في بداية الموسم لانتقال اللاعب خلال الموسم الجديد.

وفي وقت، رفض اللاعب العرض المقدم من النصر، وتمسك بالبقاء في البرازيل بسبب رغبة عائلته في البقاء في ريو دي جانيرو .

يذكر أن ريبيرو خاض تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث لعب لنادي الأهلي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي فلامينغو فى 2017.



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Source akhbaar24

