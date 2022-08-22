عام / اختتام الدورة التأسيسية للأئمة والخطباء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة 24 محرم 1444هـ الموافق 22 أغسطس 2022م واساختتم معهد الأئمة والخطباء، اليوم، الدورة التأسيسية (رجال ونساء) التي ينفذها بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية.وهدفت الدورة التي أقيمت في الجامعة الإسلامية إلى تعزيز العقيدة لدى منسوبي المساجد وبيان الفقه وأهمية الأمن الفكري وبيان المهام والواجبات لهم, وتستهدف منسوبي المساجد بمنطقة المدينة المنورة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات المعينين علي العقود، حيث شارك في البرنامج أكثر من ١٠٠٠ إمام ومؤذن وخطيب ومراقب ومراقبة على مستوى المنطقة.وكان أبرز الموضوعات التي تناولنها الدورة أهمية العقيدة والتمسك بها ولزوم وحدة الصف ونبذ التفرقة، والتحذير من البدعة والمبتدعة وبيان الأدلة الشرعية في هذا الجانب ووجوب تجنب الفرق والإحداث في الدين، والدور الذي يقوم به الإمام والمؤذن والمراقب دور كبير في المسجد والجماعة.مما يذكر أن البرنامج يقام على مستوى منطقة المدينة المنورة وفي محافظتي ينبع ووادي الفرع .//انتهى//16:52ت م0110

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