«العنف الأسري» يتفاعل مع زوجة تعرضت للضرب بالنعيرية

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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع شكوى تعرض مواطنة للتعنيف على يد زوجها بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، موضحا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر مركز العنف الاسري، عبر تويتر؛ ردًا على بلاغ من مواطنة، أنه «جاري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك».

وقالت إحدى المواطنات في بلاغها، أن الزوجة تعرضت للعنف من قبل زوجها في محافظه النعيرية، ونشرت عدة فيديوهات وصور على حسابها توثق لحالة العنف، مطالبة بالتواصل معها.

وذكرت المرأة المعنفة، عبر حسابها، أنها تعرضت للضرب على يد زوجها، مما تسبب لها في كدمات بجسدها، كما قام بتهديدها.

من جهة أخرى، أعلن الأمن العام، أمس الأحد، عن القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، بعد تهديده لفتاة عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتلفظ عليها بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة.

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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Source almnatiq

