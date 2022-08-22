“النقل” تفتح التقاطع العلوي لطريق حائل – بقعاء مع طريق الخطة أمام حركة المرور

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فتح حركة المرور على التقاطع العلوي لطريق حائل – بقعاء مع طريق الخطة؛ وذلك بعد انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له. ويبلغ إجمالي أطوال التقاطع الذي تنفذه الوزارة نحو 9.5 كم، وتم إنجاز أعمال مشروع التقاطع العلوي لطريق حائل – بقعاء باستخدام أحدث التقنيات؛ وذلك وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية. ويسهم المشروع في سهولة وربط حركة السير من وسط مدينة حائل إلى جامعة حائل وطريق حائل / الجوف السريع، كما يهدف إلى الربط مع طريق حائل / بقعاء / رفحاء والقرى الواقعة شمال المنطقة.

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