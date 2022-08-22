دوري أبطال آسيا.. جيونوك الكوري يواجه أوراوا ريد الياباني في نصف نهائي الشرق

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نجح فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في التأهل إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق، بعد فوزه على فيسيل كوبي الياباني 3-1، على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن ربع نهائي المسابقة القارية.

وتقدم كويا يوروكي في الدقيقة 64 لفريق فيسيل كوبي، لكن جيونبوك موتورز أدرك التعادل عن طريق مودو بارو (66).

وسجل جيونبوك الكوري الجنوبي هدفين في الأشواط الإضافية، بواسطة غوستافو (104) وموون سيون-مين (120+2)

وعلى الجانب الاخر، تأهل أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى نفس الدور، بعد فوزه على باثوم يونايتد التايلاندي 4-0 يوم الاثنين على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.

وسجل ديفيد موبيرغ (32) وتاكويا ايوانامي (42) ويوشيو كويزومي (65) وتاكاهيرو اكيموتو (72) أهداف الفوز لصالح أوراوا ريد دايموندز.



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Source akhbaar24

