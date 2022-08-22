ما حكم زكاة أموال التبرع؟ الشيخ عبدالله المنيع يوضح ذلك

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المناطق_الرياض

أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال: ما حكم زكاة أموال التبرع.. كمبلغ مخصص لبناء مسجد وأعمال الصدقات؟

وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أنه إذا كان هذا المبلغ عند وكيل مفوض ببناء المسجد، وجمع هذا المال لبناءه وبدأ في البناء، فلا زكاة على هذا لأنه تم التبرع به.

وأشار إلي أنه في حال أراد شخص أن يبني مسجد وبدأ في بناءه وخصص له مبلغ معين، ومر عليه الحول فالزكاة واجبة عليه.

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Source almnatiq

