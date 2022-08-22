محمد بن مسعود - الدمام - أشاد مجلس الوزراء بما تحقق على صعيد تقدم المرأة البحرينية مما عزز من دورها في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإسهامها في مختلف مسارات التطوير التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وفي هذا الصدد رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً المجلس دعمه لكافة المبادرات التي تعزز تقدم المرأة وتنمي دورها الفاعل في مسارات تطوير العمل الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مجلس الوزراء يشيد بما تحقق على صعيد تقدم المرأة البحرينية مما عزز من دورها في المسيرة التنموية الشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.