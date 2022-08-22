محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (41) لسنة 2022 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه:
المادة الأولى
يكون وزير شئون الإعلام هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.
المادة الثانية
على وزير شئون الإعلام والجهات المختصة -كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.