اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (41) لسنة 2022 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه:

المادة الأولى

يكون وزير شئون الإعلام هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

المادة الثانية

على وزير شئون الإعلام والجهات المختصة -كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.