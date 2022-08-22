اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»

المادة الأولى
تُنقل تبعية «معهد البحرين للتدريب» من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ويُعتبر المعهد جزءاً من الكلية وتسري عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها فيها.
المادة الثانية
يُنقل إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقرَّرة لهم.
المادة الثالثة
يؤول إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاعتماد المالي المُدرَج لمعهد البحرين للتدريب ضمن ميزانية وزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين – كُـلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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