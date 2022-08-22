اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»

محمد بن مسعود - الدمام - المنامة في 22 أغسطس/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (46) لسنة 2022، بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، جاء فيه:

المادة الأولى

تُنقل تبعية «معهد البحرين للتدريب» من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ويُعتبر المعهد جزءاً من الكلية وتسري عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها فيها.

المادة الثانية

يُنقل إلى كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) جميع موظفي معهد البحرين للتدريب بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقرَّرة لهم.