اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»

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