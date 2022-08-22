وزارة النقل تفتتح تقاطع طريق حائل – بقعاء مع طريق الخطة بحائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فتح حركة المرور على التقاطع العلوي لطريق حائل – بقعاء مع طريق الخطة، وذلك بعد انتهائها من تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له.

ويبلغ إجمالي أطوال التقاطع الذي تنفذه الوزارة نحو 9.5 كم، حيث أنجزت أعمال مشروع التقاطع العلوي لطريق حائل / بقعاء باستخدام أحدث التقنيات وذلك وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

ويسهم المشروع في سهولة وربط حركة السير من وسط مدينة حائل إلى جامعة حائل وطريق حائل / الجوف السريع، كما يهدف إلى الربط مع طريق حائل / بقعاء / رفحاء والقرى الواقعة شمال المنطقة.

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يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة في الارتقاء بجودة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولاً لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تهدف للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها على دول العالم في ترابط شبكات الطرق.