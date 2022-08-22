سمو أمير نجران يرأس الاجتماع الأول للمحافظين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , اليوم، الاجتماع الأول للمحافظين للعام المالي الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة.
ونوه سموه بما تحظى به منطقة نجران من عناية كريمة ورعاية سخية من القيادة الحكيمة لتعزيز العيش الكريم للمواطن والمقيم والزائر، وتحقيق رفاهيتهم.
وأكد أهمية مناقشة بعض الجوانب الإدارية، الرامية إلى تحقيق الجودة في منظومة العمل، وتحفيز بيئته لصناعة العديد من المبادرات، كما بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الأمنية والتنموية، الهادفة إلى تلبية تطلعات أهالي المحافظات والمراكز، ونشر التنمية وتحقيق استدامتها.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ختام الاجتماع، عن شكره لسمو وزير الداخلية على متابعته المستمرة لأعمال الإمارة، وحرصه على تنفيذ مهامها بالوجه الأكمل.
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