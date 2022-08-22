آخرهم امرأة ورجل.. انتشال مزيد من الجثث تحت ركام المزار الديني في كربلاء

محمد بن مسعود - الدمام - انتشلت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬العراقية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬جثتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬لرجل‭ ‬وامرأة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الركام،‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬الانهيار‭ ‬الترابي‭ ‬على‭ ‬مزار‭ ‬ديني‭ ‬الذي‭ ‬وقع،‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬ليصبح‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للضحايا‭ ‬سبعة،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬جودت‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬لامرأة‭ ‬ورجل‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭. ‬بهذا‭ ‬يصبح‭ ‬عدد‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إخراجها‭ ‬سبع‭ ‬جثث‭: ‬أربعة‭ ‬نساء‭ ‬ورجلان‭ ‬وطفل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬جار‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وعثرت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬العراقية،‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬هم‭: ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬ورجل‭ ‬وطفل،‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬تل‭ ‬ترابي‭ ‬على‭ ‬مزار‭ ‬ديني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬إعلام‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬العميد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬جودت،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬لامرأتين‭ ‬ورجل‭ ‬وطفل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجثة‭ ‬الخامسة‭ ‬لامرأة‭ ‬‮«‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬لإخراجها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الركام‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬مسح‭ ‬كامل‭ ‬الركام‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عالقين‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬كانت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬تواصل‭ ‬محاولتها‭ ‬الحفر‭ ‬بالجرارات‭ ‬والمعدات‭ ‬اليدوية‭ ‬لانتشال‭ ‬الأشخاص،‭ ‬الذين‭ ‬لايزالون‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬قطارة‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭.‬

وذكرت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬ومن‭ ‬الجيش‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإنقاذ،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬عائلات‭ ‬تنتظر‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المكان‭.‬