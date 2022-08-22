“تعليم الليث” ينهي توزيع المقررات الدراسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة المستودعات المركزية وبالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية، وفي إطار الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، توزيع وترحيل المقررات الدراسية إلى كافة مكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن ذلك يأتي في إطار الجهود الكبيرة لتعزيز الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ، مؤكدا أن الإدارة قد سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لإتمام عملية الفرز والتوزيع قبل عودة الطلاب بوقت كاف.

من جانبه أشار مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث وعضو لجنة الاستعداد المدرسي طلق بن دخيل الله الثعلبي إلى أن عملية الصرف والترحيل جرتت فور وصول المقررات الدراسية للمستودعات من المطابع وفرز المقررات الدراسية والتأكد بأنها مطابقة لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وتنظيم توزيعها على الطلاب والطالبات.