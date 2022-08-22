تعرف على موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق الجولة الأولي من مباريات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يعد الأقوى من الناحية التنافسية والتسويقية والجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط.

مباريات الجولة الأولى للدوري السعودي

وتم الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الـ25 من أغسطس الجاري بعدة مباريات تحمل في طابعها المنافسة القوية والندية بين مختلف الفرق.

الهلال ورحلة الدفاع عن اللقب

ويستهل أزرق الرياض نادي الهلال رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة نادي الخليج الصاعد الجديد إلى دوري الأضواء يوم الخميس الموافق الـ25 من أغسطس الجاري في تمام الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي اليوم ذاته يواجه الفيحاء نادي ضمك في تمام الـ7:05 مساءً.

جدول مباريات الجولة الأولى

وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم الـ26 من أغسطس الجاري، حيث يلتقي وصيف النسخة الماضية نادي الاتحاد مع العدالة الوافد الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ويلعب الشباب مع الباطن في تمام الـ9 مساءً، ويواجه الاتفاق الباطن في تمام الـ6:45 مساءً.

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وتختتم مباريات الجلوة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت الموافق الـ27 من أغسطس الجاري، بمواجهة الفتح والتعاون في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ويلعب الرائد مع أبها في الـ9 مساءً، ويلتقي النصر مع الوحدة في الـ9 مساءً.