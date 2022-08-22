“الغذاء والدواء”: رصد 118 مخالفة خلال 2014 زيارة تفتيشية في شهر يوليو

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (118) مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك خلال (2014) زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال شهر يوليو من العام الحالي.

وأوضحت “الهيئة” أنها نفذت (1016) زيارة لمنشآت غذائية و(121) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و(485) زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرةً إلى أنها أغلقت (18) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب سلامة المنتج، وخالفت (22) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، إضافةً إلى إتلاف (10811) عبوة.

ونفّذت (751) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينةً أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر يوليو (25.116) إرسالية لـ(106.721) منتجاً.

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، كما يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).