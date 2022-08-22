الليلة.. الهلال يكشف عن الهوية الجديدة للفريق

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه اليوم الأنظار اليوم إلى العاصمة الرياض وترقب كشف الهلال عن الهوية الجديدة، التي من المقرر أن يعتمدها النادي في جميع المسابقات والخطابات الرسمية والمشاركات القارية خلال الفترة المقبلة.

الهلال يكشف عن الهوية الجديدة

وحذف أزرق الرياض أول أمس، الشعار القديم للفريق على كافة حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب للكشف عن الهوية الجديدة الجديدة، في رغبة الإدارة التغيير والحصول على شعار يمتزج بين تاريخ وبطولات الفريق، وطموحات المستقبل لزعيم آسيا.

موعد الكشف عن الهوية الجديدة

ومن المقرر أن يعقد الهلال احتفالية كبيرة اليوم في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث الاحتفالية عل عدة قناة شاشة روتانا خليجية LBC، وتم نشر فيديو تشويقي تحت عنوان” عينك على الهلال”، لتحفيز المتابعين من أجل معرفة الهوبة الجديدة للهلال.

الهوية الجديدة تبدأ من دوري السعودي

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ومن المقرر أن يعتمد الهلال الهوية الجديدة في كافة المسابقات المحلية والآسيوية، وسيتم استخدام الهوية الجديدة على قمصان الفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.