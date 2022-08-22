شكرا لقرائتكم خبر عن أزمتان في وجه جارسيا بسبب تشكيل النصر الأساسي الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر استعداداته من أجل انطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي سينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

ويبدأ جارسيا خلال الفترة الحالية التفكير جيدا من أجل الاستقرار على الأسماء الأساسية التي ستشارك مع النصر هذا الموسم في ظل ازدحام الفريق بالعديد من اللاعبين خاصة بعد اقتراب انطلاق صافرة البداية لمسابقة الدوري السعودي.

ويواجه جارسيا قبل انطلاق مسابقة الدوري السعودي 3 مشكلات فنية سيسعى لحلها سريعا والاستقرار على تشكيلته الأساسية التي ستقود النصر الموسم القادم.

الأزمة الأولى تكمن في ازدحام خط الوسط بالعديد من اللاعبين حيث يمتلك الفريق 10 لاعبين يحتاج منهم 5 فقط بشكل أساسي خاصة بعد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها جارسيا.

ويريد جارسيا وجود حل لمشاركة بيتي بشكل أساسي بعد ضم لويز جوستافو بالإضافة إلى رغبته في الاستفادة من عبدالرحمن غريب المنتقل حديثا لصفوف النصر قادما من الأهلي.

الأزمة الثانية بالنسبة لجارسيا داخل نادي النصر هو وجود أبوبكر مهاجم الفريق وحيدا في الخط الأمامي وذلك بسبب عدم نجاح إدارة النصر بالتعاقد مع مهاجم آخر.

ويخشى جارسيا من عدم قدرة مهاجم النصر في تقديم مستوى أفضل مما كان عليه الموسم الماضي حيث لم يسجل إلا 10 أهداف.

يذكر أن النصر سيواجه نظيره الوحدة يوم السبت المقبل الموافق السابع والعشرين من أغسطس الجاري في أولى لقاءات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.