شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات الأخيرة بشأن صفقة بديل السومة داخل الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي محاولاتها من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق دوري الدجرة الأولى "دوري يلو" من أجل محاولة العودة بالفريق مرة أخرى لدوري المحترفين الموسم المقبل.

النجوم الراحلة عن الأهلي السعودي بعد الهبوط

وتسعى الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لدعم مركز خط الهجوم خاصة بعد أن رحل النجم السوري عمر السومة كما رحل أيضا العديد من اللاعبين مثل الحسن نداو ومحمد خبراني وإدواردو وأليوسكي بالإضافة إلى عبدالرحمن غريب وعبدالباسط هندي.

الأهلي يقترب من التعاقد مع خليفة عمر السومة

وقامت إدارة النفيعي بالفعل بالدخول في مفاوضات جادة مع ليو سيارا، المهاجم البرازيلي ولاعب فريق يوكوهاما الياباني من أجل الحصول على خدماته لتدعيم لخط الأمامي للفريق بعد رحيل عمر السوة للعربي القطري.

وتريد إدارة الأهلي العمل من أجل توفير مقعد للاعب ولعقده من أجل حسم الصفقة مبكرا من أجل التواجد سريعا في مباريات الفريق والمشاركة في مباريات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وتأتي هذه الصفقة على غرار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل حيث تعاقدت الإدارة حتى الآن مع كل من المهاجم التونسي يوسف العبدلي والجناح الأرجنتيني ليساندو ألزوجاراي بالإضافة إلى حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو.

مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المنتظر أن تكن مباراة الأهلي الأولى بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي أمام القيصومة يوم الأربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.