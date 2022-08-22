شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة داخل الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعدادته من أجل انطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستبدأ في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وتؤكد الأنباء الصادر من داخل نادي الهلال السعودي أن الفريق اقترب من استعادة نجومه المصابين قبل انطلاق الدوري واللحاق بالفريق في أولى مباريات الدوري للموسم الجديد.

الهلال يقترب من استعادة الثنائي المصاب

وتشير التقارير إلى عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني ثنائي الفريق من جديد للمشاركة في مباريات النادي بعد الإصابة التي تعرضا لها الفترة الماضية.

وأضافت التقارير بأن الثنائي قد شاركا في تدريبات الأمس بالكرة من أجل الاستعداد للدخول بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي هذا الاسبوع بعد أن يتم التعافي من الإصابة بشكل كامل.

يذكر أن الهلال قد عاد من جديد لخوض التدريبات الخاصة بالفريق للتجهيز لانطلاقة الدوري وذلك بعد أن حصل اللاعبون على أجازة من قبل المدير الفني رامون دياز أول أمس.

وتتركز التدريبات الخاصة بالمدير الفني رامون دياز على الجوانب البدنية والفنية من أجل تطبيق بعض القواعد داخل الملعب والجمل التكتيكية.

مباراة الهلال القادمة

يذكر أن الهلال سيفتتح مبارياته بلقاء قوي أمام الخليج يوم الخميس في أولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن الهلال هو صاحب اللقب العام الماضي بعد أن حسمه بالجولة الأخيرة بفارق نقطيتن عن ملاحقه الاتحاد، ليحصد بذلك اللقب الثالث على التوالي بعد أن فاز ببطولة الدوري لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى الآن.