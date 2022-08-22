شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصدم الاتحاد بقرار مفاجئ بشأن ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي استعداداته من أجل بداية الموسم الكروي الجديد الذي سنيطلق بعد أيام في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري حيث بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولايزال رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر يسعى لوضع قائمته النهائية التي ستستكمل معه باقي الموسم والتخلص من بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا معه بصفة أساسية الموسم المقبل.

الاتحاد يقدم عرض للتعاقد مع ثنائي النصر

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل نادي النصر فإن هناك العديد من العروض التي تم تقديمها للثنائي عبدالله الخيبري وخالد الغنام من أجل الرحيل عن صفوف النصر في الفترة القادمة.

وقام بالفعل نادي الاتحاد بتقديم عرض رسمي للنصر من أجل التعاقد مع الثنائي إلا أن الاتجاه داخل إدارة النصر هو رفض العرض المقدم من جانب الاتحاد.

النصر يدرس رفض عروض الاتحاد

وترى إدارة النصر بأن اللاعبين سيكونا لهما دورا كبيرا الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني للفريق رودي جارسيا وسيشاركا بشكل أساسي.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعبان لديهما رواتب مرتفعة للغاية حيث تتقارب من 12 مليون ريال للثنائي وهي مبالغ مرتفعة للغاية مقارنة بالعقود داخل فريق الاتحاد.

يذكر أن الخيبري لعب لصفوف النصر منذ منتصف موسم 2019 في صفقة نجح في إبرامها النصر من صفوف الشباب وقام بتجديد عقده الموسم الماضي مع الفريق مقابل الحصول على 7 مليون ريال سنويا.

في المقابل، كان قد وقع زميله خالد الغنام للنصر قادما من صفوف نادي القادسية في صفقة هامة تمت في موسم 2020.