تقلل التوتر وتعالج الصداع.. 5 فوائد للقولون من شرب الماء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تتعدد فوائد شرب الماء لجميع أعضاء الجسم، ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة يحرص كثيرون على تناول كميات كبيرة من المياه لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل. ويعد شرب الماء من أسهل الطرق المتبعة والأكثر أمانًا لتنظيف القولون بصورة طبيعية، وإليك عدد من الفوائد التي تعود على القولون من شرب الماء، بحسب ما أوردته «العربية»: 1- تنظيم توازن الماء والعناصر المعدنية في الجسم. 2- التحكم في السعرات الحرارية التي يتم تناولها وسد الشهية. 3- تنظيم عمل الجهاز الهضمي والأمعاء والمعدة. أخبار قد تهمك 4- التقليل من التوتر والقلق وعلاج الصداع. 5- منح العضلات الطاقة التي تحتاجها للعمل جيدًا.

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