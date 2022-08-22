الصين تخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض

محمد بن مسعود - الدمام - خفضت الصين اليوم (الإثنين)، معدل الإقراض الأساسي القائم على السوق في محاولة لدعم النمو.

وأفاد المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأنه جرى تخفيض سعر الفائدة الأساسي على القروض (LPR) لأجل عام إلى 3.65 في المئة، بانخفاض عن 3.7 في المئة.

في حين، جرى تخفيض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري الخاصة بهم، بنسبة 15 نقطة أساس ليبلغ 4.3 في المئة.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب التخفيض في معدلات فائدة القروض لأجل أكثر من خمس سنوات في مايو الماضي.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على قروضه في إطار تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الثانية من نوعها هذا العام، متعهدًا بتكثيف تنفيذ السياسة النقدية الحكيمة وإفساح المجال كاملا لوظائف أدوات السياسة النقدية.