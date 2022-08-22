فحص جديد يرصد 50 نوعًا من السرطان قبل ظهورها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اكتشف باحثون فحص دم قادر على اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها عند الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.

وأجرت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أول تجربة على هذا الفحص في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين.

وأوضحت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أن الهدف من وراء الفحص هو اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها على أجساد البشر.

ويتفاءل الباحثون بأن لدى الفحص “إمكانات هائلة”، ويعتقدون أنه قادر على منع 10 في المئة من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان.

وتودي أمراض السرطان في بريطانيا وحدها بنحو 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصا يوميا.

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وأطلق على الفحص اسم “الكأس المقدسة”، ويمكن لهذا الاختراق العملي أن ينقذ حياة 16 ألف شخص سنويا ، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن”ديلي ميل” البريطانية.

وشارك أكثر من 140 ألف متطوع في التجارب الأولى للفحص، وجرى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون، كنتيجة للفحص الجديد.

ومن المتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة من هؤلاء مصابة بالسرطان.