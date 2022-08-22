أسباب ظهور بعض الفطريات بالمنزل وطرق التخلص منها

محمد بن مسعود - الدمام - فطريات المنزل أو ما يعرف بالعفن، ذلك الفطر الذي ينتشر في فصل الشتاء على كافة الحوائط والجدران بالمنزل خاصة الأدوار الدنيا منه، وهو من الأمور المزعجة للأسر ودائما ما يبحثون عن أسبابه وحلوله، في هذا المقال نتعرف على أسباب ظهور بعض الفطريات بالمنزل وطرق نظافة المنازل الفعاله للتخلص منها.

أسباب ظهور العفن الفطري

تظهر تلك الفطريات على الجدران على هيئة بقع صغيرة يميل لونها للأسود دائما، ويبدأ العفن بالانتشار تدريجيا ويسبقها انتشار رائحة غير محببة مثل التراب المبلل بالماء، وعادة ما يصيب العفن الفطري تلك الأماكن المظلمة أو التي لا تدخلها الشمس باستمرار مما يجعلها عرضة لذلك الأمر باستمرار ويرجع السبب الرئيسي لظهور العفن الفطري لعدم تهوية المنزل بشكل جيد يوميا، مع وجود الأبخرة مسببة قطرات المياه على الحوائط.

من أكثر الأضرار التي يتسبب فيها العفن هي:

شكوى أهل المنزل من الأمراض مثل الربو وضيق التنفس وحساسية الصدر.

يؤدي وجود الفطريات لتشوه الشكل الجمالي للمكان مما ينعكس بالسلب على المكان.

حسب آخر دراسة نشرت بأن أصحاب تلك الأماكن معرضون للاكتئاب بشكل كبير.

وتحذر مركز السيطرة على الأمراض بأمريكا من الاستمرار في السكن في ظل وجود الفطريات المنزلية لما لها من أضرار على الجهاز التنفسي، وما قد يسببه من أمراض خطيرة صحية ونفسية نتيجة استنشاق تلك الميكروبات.

علاج العفن في البيت

تتمثل أهم طرق التخلص من الفطريات وعلاجها بشكل سليم في نوعين هما:

المعالجة الأولى: العلاج التخصصي الذي يوصد فيه الأمر لأهله وهي الشركات المتخصصة والتي تعتمد في هذا النوع على استخدام مواد مستوردة تقضي على العفن من جذوره.

المعالجة الثانية: هي المعالجة اليدوية والتي يستخدم فيها الناس خليط من مبيد العفن ومبيد الأبواغ (مادة تستخدم لقتل بيض العفن)، بالإضافة إلى مبيد الفيروس مع الكلور ( المبيض) للقضاء على العفن.

تحذير: نحذر من خلط منظفات العفن والتنظيف بشكل عام لما تتسبب فيه من تفاعلات كيميائية مضرة بالجهاز التنفسي، حيث قد تعرضين للإغماء نتيجة لشم الغاز المتصاعد من خلط الكلور مع مبيض الحمام

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