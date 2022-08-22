3230 مشتركًا ضمن الدورة العلمية الصيفية بكلية الحرم المكي الشريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن انتهاء الدورة الصيفية التأهيلية التي نظمتها بين 1443/12/23هـ وحتى 17 / 1 / 1444 هـ، وذلك ضمن برامجها الإثرائية التي تنظمها الكلية لطلابها (البنين – والبنات) تأصيلاً لمعارف الدارسين بالكلية، وسعياً في تجويد المخرجات.

وأوضح فضيلة عميد كلية الحرم المكي الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، أن الدورة شملت دراسة أكثر من (15) متناً علميًا، كل متن بمثابة قاعدة تأسيسية في فنِّه، وتولى شرحها أصحاب الفضيلة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والكلية ضمن برنامج صباحي ومسائي.

واستفاد من الدورة عدد كبير من طلاب وطالبات المعهد والكلية حيث بلغ عدد المشتركين من الطلاب والطالبات (3230) وعدد المشاهدات تجاوز (24) ألف مشاهدة للدروس على قناة الكلية في اليوتيوب.