“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.