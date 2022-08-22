تعليم نجران يطلق المرحلة الخامسة من برامج التدريب الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث أمس، المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن البرامج تشمل الولاء الوظيفي، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والأمان الأسري، والسلامة المرورية في المدارس، مشيرةً إلى أن البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.