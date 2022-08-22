42% نسبة إنجاز مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أنجزت أمانة الأحساء 42 % من مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي للطريق الدائري الداخلي بطول 1.5 كيلومتر، وهو طريق دائري يحيط بالمنطقة التاريخية، بدءاً من قصر إبراهيم شمالاً حتى طريق الرياض جنوباً بطول 6 كيلومترات، ويحتوي على 4 مسارات في كل اتجاه، ومواقف مركبات على جانبي الطريق وممرات للمشاة، ويسهم انسيابية الحركة المرورية بالمناطق التاريخية القديمة لارتباطه بعدة طرق تسهل الانتقال من المنطقة التاريخية ومنها إلى الضواحي والأحياء المجاورة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشروع يتضمن أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، والإنارة والتشجير، بالإضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق, مؤكداً سعي الأمانة إلى إيجاد دراسات وخطط إستراتيجية لتنفيذ مشروعاتها التطويرية والخدمية، ومن ذلك الدراسات المتعلقة بمسارات الطرق الحيوية للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية.