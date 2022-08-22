تعرف على موعد مباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة الأولى التي يخوضها الفريق في بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” بعد هبوطه رسميًا وفشل التواجد في دوري الأمير محمد بن سلمان، ليواصل الفريق التخبط الفني والإداري.

مشاركة الأولى تاريخيًا للأهلي في دوري يلو

وتعد المشاركة الأولى تاريخيًا للأهلي في بطولة دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو”، بعد ان احتل المركز الـ15 في ترتيب دوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، كانت كافية لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا.

موعد مباراة الأهلي والقيصومة

ويقتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريط المباريات في دوري يلو للمحترفين الأربعاء المقبل 23 أغسطس الجاري، أمام القيصومة في أولى مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، وسط ترقب من المتابعين لمعرفة قدرة الاهلي عل تجاوز الأزمة والعودة مرة أخرى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان، أم سيكون مسلسل الهبوط مستمرًا في دوري يلو.

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