إنجاز 42% من مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي

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أعلنت أمانة الأحساء أنها أنجزت 42% من مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي للطريق الدائري الداخلي بطول 1.5 كيلومتر، وهو طريق دائري يحيط بالمنطقة التاريخية، بدءاً من قصر إبراهيم شمالاً حتى طريق الرياض جنوباً بطول 6 كيلومترات.

وأوضحت الأمانة أن الطريق يحتوي على 4 مسارات في كل اتجاه، ومواقف مركبات على جانبي الطريق وممرات للمشاة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية بالمناطق التاريخية القديمة لارتباطه بعدة طرق تسهل الانتقال من المنطقة التاريخية ومنها إلى الضواحي والأحياء المجاورة.

وقال أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، “إن المشروع يتضمن أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، والإنارة والتشجير، بالإضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، مؤكداً سعي الأمانة إلى إيجاد دراسات وخطط استراتيجية لتنفيذ مشروعاتها التطويرية والخدمية.



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Source akhbaar24

