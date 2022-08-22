“المساحة الجيولوجية” تباشر الانهيارات الصخرية الناتجة عن الأمطار في جبال فيفا (صور)

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باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية، الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الأمطار التي هطلت الخميس الماضي في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ(الشخوص).

وأوضحت الهيئة أنه تم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة؛ تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والأضرار جرّاء الأمطار بالمنطقة المتضررة، وجارٍ العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى بعض الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية، مثل إزالة الكتل الصخرية المعلقة والتدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني، والحوائط الاستنادية .

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Source akhbaar24

