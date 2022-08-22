︎
.
المناطق_جازان
باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ( الشخوص )وتحديدًا في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الامطار التي هطلت مساء الخميس وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة
وتم تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والاضرار جراء الامطار بالمنطقة المتضررة
وجاري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد ان يتم استعراض الاسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.
وتعتبر بعض الحلول الهندسية الاولية والتي تجرى من قبل المختصين كإزالة الكتل الصخرية المعلقه او كالتدعيم بمسامير التثبيت،الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمره .
ياتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصا في العقبات حيث يساهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق للطرق وتلف في البنى التحتية والممتلكات .
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فريق من المهندسين الجيولوجين يباشرون أعمالهم في مواقع الانهيارات الصخرية في جبال فيفا بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.