بالصور.. فريق من المهندسين الجيولوجين يباشرون أعمالهم في مواقع الانهيارات الصخرية في جبال فيفا بجازان

︎

.

المناطق_جازان

باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ( الشخوص )وتحديدًا في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسببت بها الامطار التي هطلت مساء الخميس وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة

وتم تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والاضرار جراء الامطار بالمنطقة المتضررة

وجاري العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد ان يتم استعراض الاسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.

وتعتبر بعض الحلول الهندسية الاولية والتي تجرى من قبل المختصين كإزالة الكتل الصخرية المعلقه او كالتدعيم بمسامير التثبيت،الرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمره .

ياتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخصوصا في العقبات حيث يساهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق للطرق وتلف في البنى التحتية والممتلكات .

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

