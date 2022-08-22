يتضمن 507 فيلات.. تطوير مشروع “أبيار علي” السكني بتكلفة 540 مليون ريال

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أعلنت شركة “سمو” العقارية أنها وقعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير مشروع أبيار علي السكني (مشروع السامية) الواقع في المدينة المنورة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بعد 42 شهرًا .

وأوضحت الشركة عبر بيان إفصاح لـ”تداول” أن المشروع يتم على مساحة تتجاوز 128 ألف م2 والتي تم تخصيصها للشركة من قبل وزارة الإسكان لبناء 507 فيلات.

وأبانت أن تكلفة المشروع ستصل إلى 540 مليون ريال، وستتم عمليات التمويل بالاعتماد على نظام البيع على الخارطة وجزئيًا على التمويل الذاتي.



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Source akhbaar24

