اخبار دوليه – باكستان.. توجيه تهم بموجب قانون الإرهاب لعمران خان

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت‭ ‬السلطات‭ ‬الباكستانية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬لعمران‭ ‬خان‭ ‬تهماً‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬للصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬ورئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬السابق،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬البلاد‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬العامة‭.‬

وجاءت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬خان،‭ ‬نجم‭ ‬الكريكيت‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬أزيح‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬إثر‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬خطاباً‭ ‬حماسياً‭ ‬أمام‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬دان‭ ‬فيه‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬مساعديه،‭ ‬وهدد‭ ‬فيه‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬والقاضي‭ ‬المعني‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أوردته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأميركية‭.‬

وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬يفصّل‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬خان‭ ‬أن‭ ‬تعليقاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬متعمدة‭ ‬وغير‭ ‬قانونية‭ ‬لترويع‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وقوات‭ ‬الشرطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬إسلام‭ ‬آباد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لفؤاد‭ ‬شودري‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬حزبه‭.‬

وأُجبِر‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬رغم‭ ‬تردي‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬عهده‭.‬

وفي‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬استقطب‭ ‬خان‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬مسيراته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬ونجح‭ ‬حزبه‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬لتحقيق‭ ‬بعض‭ ‬النجاحات‭ ‬الانتخابية‭.‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬حقق‭ ‬حزبه‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬مقاطعات‭ ‬البنجاب‭ ‬اكتظاظاً‭ ‬بالسكان‭. ‬وهذا‭ ‬الشهر‭ ‬أيضاً‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬كراتشي،‭ ‬المركز‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للبلاد‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سُجن‭ ‬شهباز‭ ‬جيل،‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬مساعدي‭ ‬خان،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بتهمة‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتعليقات‭ ‬مناهضة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حواري‭ ‬تلفزيوني‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬دعوته‭ ‬لضباط‭ ‬الجيش‭ ‬لتحدي‭ ‬أوامر‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬للتحريض‭ ‬على‭ ‬التمرد‭ ‬داخل‭ ‬الجيش‮»‬‭.‬