اخبار دوليه – الأردن.. القوات المسلحة تشيع ضابطا سقط أثناء إنزال جوي

محمد بن مسعود - الدمام - شيعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬جثمان‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬حذيفة‭ ‬آل‭ ‬خطاب،‭ ‬الذي‭ ‬لقي‭ ‬مصرع‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للسقوط‭ ‬من‭ ‬مظلة،‭ ‬أثناء‭ ‬اشتراكه‭ ‬بدورة‭ ‬لدى‭ ‬مدرسة‭ ‬الأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭.‬

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬ــ‭ ‬الجيش‭ ‬العربي،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬استُشهد‭ ‬الملازم‭/‬1‭ ‬حذيفة‭ ‬وليد‭ ‬جميل‭ ‬آل‭ ‬خطاب‭ ‬من‭ ‬مرتب‭ ‬قيادة‭ ‬لواء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭/ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للسقوط‭ ‬من‭ ‬مظلة‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬اشتراكه‭ ‬بدورة‭ ‬لدى‭ ‬مدرسة‭ ‬الأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭.‬