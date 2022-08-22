اخبار دوليه – أنور قرقاش عن عودة السفير الإماراتي لإيران: يأتي ضمن توجه ترميم الجسور

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الاثنين، أن قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه، يأتي ضمن توجه الإمارات الإقليمي نحو «ترميم الجسور» وتعزيز العلاقات.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن «قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون».
وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: «قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، عودة أن السفير سيف محمد الزعابي سيعود إلى العاصمة الإيرانية طهران «خلال الأيام القادمة للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في إيران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة».
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يأتي في إطار حرص قيادة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو الماضي بين الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في هذا الشأن.
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