اخبار دوليه – أنور قرقاش عن عودة السفير الإماراتي لإيران: يأتي ضمن توجه ترميم الجسور

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش،‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لرئيس‭ ‬الإمارات،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬السفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬إلى‭ ‬إيران،‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬سحبه،‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬الإمارات‭ ‬الإقليمي‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬ترميم‭ ‬الجسور‮»‬‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭.‬

وقال‭ ‬قرقاش،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بعودة‭ ‬سفير‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الإقليمي‭ ‬نحو‭ ‬ترميم‭ ‬الجسور‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وتعظيم‭ ‬المشترك‭ ‬والبناء‭ ‬عليه‭ ‬لخلق‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والتفاهم‭ ‬والتعاون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لرئيس‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬قناعتنا‭ ‬راسخة‭ ‬بضرورة‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منطقة‭ ‬مستقرة‭ ‬ومستقبل‭ ‬مزدهر‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬الأحد،‭ ‬عودة‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬سيف‭ ‬محمد‭ ‬الزعابي‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الجارين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬قيادة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لقرارها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬سفير،‭ ‬والاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ونظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬