بعد صورة الكرسي المتحرك والعكاز.. هذه طبيعة مرض مايك تايسون

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت‭ ‬صور‭ ‬انتشرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬التساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬لأسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬مايك‭ ‬تايسون،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬حالسا‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬ويمسك‭ ‬عكازا‭ ‬في‭ ‬يده‭.‬

ورغم‭ ‬اعتزاله‭ ‬الملاكمة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬صاحب‭ ‬الـ56‭ ‬عاما‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬جارفة‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬متابعي‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ووفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية،‭ ‬فإن‭ ‬تايسون‭ ‬يعاني‭ ‬‮«‬التهاب‭ ‬عرق‭ ‬النسا‮»‬‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬ظهره،‭ ‬وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬أجبرته‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬فراشه‭ ‬لأسابيع‭.‬

والمشكلة‭ ‬ذاتها‭ ‬أصابت‭ ‬نجم‭ ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وكانت‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬اعتزال‭ ‬اللعب‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

واكتسب‭ ‬تايسون‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬منذ‭ ‬شبابه،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬بطل‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬تريفور‭ ‬بربيك‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬وعمره‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬58‭ ‬نزالا‭ ‬للمحترفين‭ ‬قبل‭ ‬الاعتزال‭.‬

وتقاعد‭ ‬تايسون‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬كيفن‭ ‬مكبرايد‭ ‬في‭ ‬2005‭.‬