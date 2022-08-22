بعد صورة الكرسي المتحرك والعكاز.. هذه طبيعة مرض مايك تايسون

محمد بن مسعود - الدمام - أثارت صور انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، التساؤلات بشأن الحالة الصحية لأسطورة الملاكمة مايك تايسون، بعد أن ظهر حالسا على كرسي متحرك ويمسك عكازا في يده.
ورغم اعتزاله الملاكمة منذ سنوات، لا يزال صاحب الـ56 عاما يحظى بشعبية جارفة بين أوساط متابعي الرياضة على مستوى العالم.
ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن تايسون يعاني «التهاب عرق النسا» في أسفل ظهره، وهي مشكلة أجبرته قبل عامين تقريبا على البقاء في فراشه لأسابيع.
والمشكلة ذاتها أصابت نجم الملاكمة في ختام مسيرته الاحترافية، وكانت أحد الأسباب التي أجبرته على اعتزال اللعب قبل نحو 17 عاما.
واكتسب تايسون شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.
وتقاعد تايسون بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في 2005.
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