الإرشاد الزراعي: 3 علامات تجب مراعاتها عند شراء العنب

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارة الإرشاد الزراعي عددًا من النصائح بشأن تخزين العنب، والحفاظ عليه طازجًا أكبر قدر من الوقت.
وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر إلى أهمية اختيار العنب ذي السيقان الخضراء المتصلة بحبات العنب بإحكام.
ولفتت إلى أن العنب ذا السيقان البنية والحبوب المنفصلة عادة ما يكون أكثر نضجًا ما يجعله أسرع فسادًا.
وأضافت: “ابحث عن علامات تكون العفن على عناقيد العنب، وتجنب شراء العنب الذي به بقع بيضاء ورمادية فهي تشير للتعفن، ويمكن انتقالها لباقي الحبات بسرعة”.
وللحفاظ على العنب طازجًا لفترات طويلة؛ قالت الإدارة: “ضع العنب في الثلاجة فور العودة إلى المنزل، ويحتفظ العنب بحالته الطازجة عند درجة حرارة حوالي من 0: -1 لفترة طويلة.
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