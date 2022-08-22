استعدادات مكثفة في تعليم “ينبع” و”رفحاء” للعام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - استكمل تعليم محافظة رفحاء جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية والتجهيزات المدرسية، من أجل العودة المثالية لـ نحو 20,000 طالب وطالبة، في 147 مدرسة للبنين والبنات.

وتابع مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد الشمري، منذ وقت مبكر الاستعداد، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي؛ من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات والأقسام المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية.

ما أثمر عن جاهزية وانتهاء الكثير من المهام والمتطلبات قبل وقتها المحدد، لتكتمل منظومة المجتمع التعليمي التي تبدأ من ربط المنزل بالمدرسة، وتوفير عوامل التعاون والتكامل بين مكونات المشهد التعليمي، لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، والحرص على تطبيق شروط وضوابط برامج السلامة فيما يتعلق بالنقل المدرسي.

وفي السياق ذاته، ترأس أمس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ؛ للوقوف على جاهزية الميدان التربوي، بحضور المساعدين للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، وأمين إدارة التعليم، وأعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص «بنين – بنات».

وأكد مدير التعليم رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وضمان بداية دراسة منضبطة مع أول يوم دراسي يحقق فيه الطلاب والطالبات النجاح والتميز، ويأتي هذا الاجتماع بعد الجولات الميدانية والتنسيق المباشر مع الأقسام ذات العلاقة بالإدارة.

من جانبه أوضح أمين إدارة التعليم فهد عواده المحياوي أن الاجتماع ناقش التوصيات السابقة، والاطلاع على مهام اللجان المشكلة لمتابعة تشغيل الطفولة المبكرة، ومسارات المرحلة الثانوية المعتمدة للعام الحالي، وعرض نسب الإنجاز في متابعة وصول المقررات الدراسية للمدارس، وعمليات التجهيزات المدرسية، و إنجاز صيانة ونظافة المدارس، كما جرى الاطلاع على اكتمال إجراءات نقل وترشيح ومباشرة المعلمين والمعلمات، وتطبيق آلية النقل عند تشغيل فصول الإسناد، وجاهزية النقل المدرسي لنقل طلاب وطالبات التعليم العام.

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