شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق ضربة البداية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته القريبة المقرر أن تنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة 2022/2023.

موعد مباراة الدوري السعودي الأولى في نسخته الجديدة 2022/2023

من المقرر أن يقع ضمك ضيفًا على الفيحاء في افتتاح النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وتبدأ ركلة البداية في الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

ونقدم لكم فيها يلي موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، ويأتي ذلك كالتالي..

الفيحاء × ضمك « الخميس 25/8»

- 6:05 بتوقيت القاهرة.

- 7:05 بتوقيت مكة المكرمة.

- 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

الخليج × الهلال «الخميس.25/8»

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

العدالة × الإتحاد « الجمعة 26/8 »

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

الشباب × الباطن « الجمعة 26/8»

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الفتح × التعاون « السبت 27/8»

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

أبها × الرائد « السبت 27/8»

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

النصر × الوحدة « السبت 27/8»

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على قائمة القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، ويأتي ذلك لمدة 3 مواسم وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

الجدير بالذكر حصد الهلال الدوري السعودي في نسخته الأخيرة 2021/2022، وجاء ذلك بعدما احتل الصدارة برصيد 67 نقطة.