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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق ضربة البداية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته القريبة المقرر أن تنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة 2022/2023.
موعد مباراة الدوري السعودي الأولى في نسخته الجديدة 2022/2023
من المقرر أن يقع ضمك ضيفًا على الفيحاء في افتتاح النسخة الجديدة من دوري المحترفين، وتبدأ ركلة البداية في الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.
ونقدم لكم فيها يلي موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، ويأتي ذلك كالتالي..
الفيحاء × ضمك « الخميس 25/8»
- 6:05 بتوقيت القاهرة.
- 7:05 بتوقيت مكة المكرمة.
- 8:05 بتوقيت أبو ظبي.
الخليج × الهلال «الخميس.25/8»
- الثامنة بتوقيت القاهرة.
- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
العدالة × الإتحاد « الجمعة 26/8 »
- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
الشباب × الباطن « الجمعة 26/8»
- الثامنة بتوقيت القاهرة.
- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
الفتح × التعاون « السبت 27/8»
- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
أبها × الرائد « السبت 27/8»
- الثامنة بتوقيت القاهرة.
- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
النصر × الوحدة « السبت 27/8»
- الثامنة بتوقيت القاهرة.
- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
تعرف على قائمة القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، ويأتي ذلك لمدة 3 مواسم وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.
الجدير بالذكر حصد الهلال الدوري السعودي في نسخته الأخيرة 2021/2022، وجاء ذلك بعدما احتل الصدارة برصيد 67 نقطة.