اخبار دوليه – أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت، اليوم الاثنين، مع الولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018، في خطوة يرجح أن تُغضب كوريا الشمالية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.
وتعد واشنطن أبرز حليف أمني لكوريا الجنوبية، حيث تنشر نحو 28500 جندي أميركي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية.
ويجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما يشددان على أنها ذات طابع دفاعي، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو.
وتمثّل المناورات التي تحمل اسم «أولتشي فريدوم شيلد» استئنافاً للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب كورونا وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن «أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك».
ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر من 22 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، لكنها عادةً ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي اتفق الحليفان على «توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات»، مشيرين إلى زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.
وقال بيان مشترك صادر عنهما إن هذا سيبدأ «مع أولتشي فريدوم شيلد.. لتعزيز الجاهزية المشتركة».
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