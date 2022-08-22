اخبار دوليه – أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنها‭ ‬بدأت،‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬تُغضب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬صعّدت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تهديداتها‭ ‬النووية‭.‬

وتعد‭ ‬واشنطن‭ ‬أبرز‭ ‬حليف‭ ‬أمني‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تنشر‭ ‬نحو‭ ‬28500‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬جارتها‭ ‬النووية‭.‬

ويجري‭ ‬البلدان‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لكنهما‭ ‬يشددان‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬دفاعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعتبرها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بمثابة‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬غزو‭.‬

وتمثّل‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬أولتشي‭ ‬فريدوم‭ ‬شيلد‮»‬‭ ‬استئنافاً‭ ‬للتدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬تعليقها‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا‭ ‬وعقب‭ ‬جولات‭ ‬غير‭ ‬مثمرة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬المشتركة‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمتين‭ ‬الموقف‭ ‬الدفاعي‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬أغسطس‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لكنها‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬تشمل‭ ‬تدريبات‭ ‬ميدانية‭ ‬مشتركة‭ ‬برية‭ ‬وبحرية‭ ‬على‭ ‬صد‭ ‬هجمات‭ ‬والقيام‭ ‬بهجمات‭ ‬مضادة‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اتفق‭ ‬الحليفان‭ ‬على‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وحجم‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬والتدريبات‮»‬،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صادر‭ ‬عنهما‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬سيبدأ‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أولتشي‭ ‬فريدوم‭ ‬شيلد‭.. ‬لتعزيز‭ ‬الجاهزية‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬