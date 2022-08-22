الذهب يهبط لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع

محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1746.06 دولار للأوقية(الأونصة) من الساعة 0131 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

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وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.21 دولار.