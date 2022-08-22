لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة تقيم دورة “السمات الشخصية للمتطوعين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق المدينة المنورة
أقام فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة دورة تدريبية بعنوان ” السمات الشخصية للمتطوعين ” بحضور رئيس اللجنة مصلح الصبحي ومدير وحدة التطوع عبدالإله الروتعي.
وتناول مقدم الدورة المدرب محمد نور الحماد عددا من المحاور المهمة في دعم مهارات الجيل الجديد وتخدم تطلعاتهم ضمن الأعمال والأنشطة التطوعية وهي سمات المتطوعين في القرآن الكريم، وأخلاقيات المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم وسماتهم المهارية.
يذكر أن الدورة التدريبية التي شارك فيها أكثر من 20 متدربا ، تأتي ضمن مشروع أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية.
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