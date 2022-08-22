المجلس العسكري الحاكم في مالي يعيّن عبدالله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبدالله مايغا رئيسا للحكومة بالوكالة، بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.
وجاء في مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي :” إن الكولونيل عبدالله مايغا اختير لكي يشغل بالوكالة منصب شوغل كوكالا مايغا في رئاسة الحكومة”، وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها ، شغل عبدالله مايغا البالغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.
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