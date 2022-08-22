“الجمارك” توضح نوعية طائرات التحكم عن بُعد المسموح بدخولها المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن طائرات التحكم عن بُعد يتم فسحها مباشرةً من الجمرك في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا بشرط ألا تكون مزودة بكاميرا.
وأكدت الهيئة على أن خلاف ذلك الأمر يتم اعتبار طائرات التحكم عن بُعد من السلع المُقيد استيرادها حيث تتطلب فسحًا من الهيئة العامة للطيران المدني بحكم الاختصاص.
توضيح الهيئة جاء ردًا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن نوعية طائرات التحكم عن بُعد التي يُسمح بدخولها المملكة.
كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد وجهت بالتعريف بكل ما يتعلق بالاستيراد الجوي والبري والبحري من خلال الرحلات التعليمية.
ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ إنفوجرافًا توضيحيًا للرحلات التعليمية، مؤكدة أن رحلة الاستيراد الجوي والبري والبحري تأخذك في جولة تعريفية تطلع من خلالها على:
ـ إجراءات شركات الشحن الجوي.
ـ تتبع الشحنات.
ـ التجهيز للاستيراد البري والبحري.
ـ طرق الاستيراد.
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