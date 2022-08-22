تعليم ينبع يحقق 3 مراكز متقدمة في التصفيات الأولية لجائزة “الأميرة صيتة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

حققت إدارة تعليم ينبع، 3 مراكز متقدمة في التصفيات الأولية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي “المواطنة المسؤولة” لجميع مناطق المملكة في دورتها الأولى للعام 1444 هـ الذي تم إطلاقها في العام الماضي 22 فبراير تزامناً مع يوم التأسيس.

وحققت الطالبة بيان سعيد حداد من الابتدائية الأولى بينبع الصناعية – المركز الأول – والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المملكة، فيما حققت الطالبتان رغد موسى المالكي من مجمع تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية ولمى محمد إدريس من متوسطة أم أيمن – المركز الثاني -، وسيتم تكريمهما على مستوى منطقة المدينة المنورة.

يذكر أن جائزة ” المواطنة المسؤولة” هي جائزة وطنية سنوية تتبناها وترعاها مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تعني باكتشاف وتكريم النشء من 7-18 أعوام ، من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ وتعزيز قيم العمل الاجتماعي والإنساني والمسؤولية المجتمعية ودعم المواطنة الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.