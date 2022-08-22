محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
ترأس أمس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ؛ للوقوف على جاهزية الميدان التربوي، بحضور المساعدين للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، وأمين إدارة التعليم، وأعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص «بنين – بنات».
وأكد مدير التعليم رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وضمان بداية دراسة منضبطة مع أول يوم دراسي يحقق فيه الطلاب والطالبات النجاح والتميز، و يأتي هذا الاجتماع بعد الجولات الميدانية والتنسيق المباشر مع الأقسام ذات العلاقة بالإدارة.
من جانبه أوضح أمين إدارة التعليم فهد عواده المحياوي أن الاجتماع ناقش التوصيات السابقة، والاطلاع على مهام اللجان المشكلة لمتابعة تشغيل الطفولة المبكرة، ومسارات المرحلة الثانوية المعتمدة للعام الحالي، وعرض نسب الإنجاز في متابعة وصول المقررات الدراسية للمدارس، وعمليات التجهيزات المدرسية، و إنجاز صيانة ونظافة المدارس، كما جرى الاطلاع على اكتمال إجراءات نقل وترشيح ومباشرة المعلمين والمعلمات، وتطبيق آلية النقل عند تشغيل فصول الإسناد، وجاهزية النقل المدرسي لنقل طلاب وطالبات التعليم العام.
وأبان المحياوي أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات تلخصت في تشكيل لجنة لمتابعة تهيئة فصول الإسناد لتشغيل الطفولة المبكرة، ومتابعة مباشرة مديري المدارس الجدد لمدارس القرى لتسهيل مهامهم .
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- تعليم ينبع يحقق 3 مراكز متقدمة في التصفيات الأولية لجائزة “الأميرة صيتة”
- صحة رفحاء تُطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية
- الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يدشن عيادة طبية خاصة
- تعليم رفحاء يكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ
- خبير طقس: 13 يوماً.. ونودع الحر اللاهب
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم ينبع يترأس الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.