منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة تقيم لقاء “من فنون السرد في قصة نبي الله يوسف عليه السلام”

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المناطق_المدينة المنورة
أقامت منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة لقاءً بعنوان ” من فنون السرد في قصة نبي الله يوسف عليه السلام ” قدمها الأستاذ بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة الدكتور أحمد محمد صالح مليباري وذلك عبر الاتصال المرئي .
وتحدث الدكتور مليباري في اللقاء عن شخصية الأب يعقوب عليه السلام وشخصية الابن يوسف عليه السلام وشخصية الأخوة وانعكاس شخصية صراع الأبناء في الغيرة والحسد، حينما وصف النبي يعقوب عليه السلام بأنه يفضل يوسف كون يوسف ابن لأحب الزوجات إليه “راحيل” ، ثم ذكر ماورد من تحريف في الكتب السالفة حول ظروف نشأة النبي يوسف عليه السلام، ويأتي أسلوب القرآن مصححًا في أحسن القصص دونما تطرق لما ورد من تشوهات النسخ الأخرى في كتب السابقين وتحريفها .
وأبرز مليباري تصوير القرآن الكريم لنموذج الأب ” يعقوب ” المحب الملهوف ونموذج ” إخوة يوسف ” ومواقف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة ومواجهة آثار الجريمة والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة، ثم نموذج امرأة العزيز بكل غرائزها واندفاعاتها، ونموذج النسوة من الطبقة العلية في المجتمع، إلى جانب البناء الهندسي للقصة وعنصر المفاجأة والصراعات والشخصيات الأساسية والفرعية ووصف الملامح الخارجية وما يواكبه من الإمتاع الفني في القصة، وتوضيح الأهداف المعينة بالنسبة للقصص منها التدريب على التغلب على العقبات والصراعات.
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Source almnatiq
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